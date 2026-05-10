Calcio 2′ cat, playoff: Maggiore manda in orbita il Dal Pozzo
10 Maggio 2026
LAINATE – Missione compiuta per la Frazione calcistica Dal Pozzo che sabato sera espugnando, 0-1, il campo dell’Oratorio Lainate Ragazzi ha vinto la semifinale playoff di Seconda categoria girone R, quindi approdando alla finalissima di domenica prossima 17 maggio, contro la Robur Legnano, sul campo dei legnanesi alle 15.30. Riguardo all’incontro coi lainatesi, a decidere l’esito della sfida è stata una rete del “solito” Maggiore, bomber dei gialloverdi.
Sempre per il girone R oggi alle 18 la gara di andata dei playout fra Mazzo 80 e Pro Juventute di Uboldo, si gioca sul campo del rhodensi.
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(foto da Facebook: festeggiamenti post gara del Dal Pozzo coi propri tifosi, sempre molto numerosi)
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