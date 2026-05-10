Calcio Eccellenza, finisce a Solbiate Arno il cammino del Fbc Saronno verso la Serie D
10 Maggio 2026
SOLBIATE ARNO – Dopo una bella stagione ricca di emozioni, si conclude definitivamente il campionato del Fbc Saronno allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno dove si è disputata nel primo pomeriggio di oggi 10 maggio la finale play-off del girone A di Eccellenza Lombardia vinta e dominata dai padroni di casa della Solbiatese.
Nonostante la pioggia battente sul Felice Chinetti di Solbiate, il match si scalda sin dai primi minuti con la squadra di casa che si porta immediatamente in vantaggio con Luca Guidetti che, precisamente al 4′, insacca in porta un pallone rocambolesco che inganna l’estremo difensore biancoceleste Todesco ostruito anche a causa della posizione di Gasparri per il quale lamenta un possibile fuorigioco. Nonostante lo svantaggio, il Saronno non riesce a dare una reazione concreta chiudendo sotto di un goal un primo tempo spento e disputato con poca decisione.
Nella ripresa, partono ancora a mille i nerazzurri raddoppiando il vantaggio grazie ad una grandissima rete di Monteiro Barbosa che finalizza una ripartenza micidiale con un bellissimo tiro a giro, niente da fare per Todesco. Il tecnico ospite prova a fare reagire la sua squadra inserendo in campo Benedetti e Alletto ma, ciononostante, prevale la superiorità della Solbiatese che chiude definitivamente i giochi con la doppietta di Guidetti.
Una partita, dunque, a senso unico che vede la Solbiatese, meritatamente, volare alla fare nazionale dei play-off durante la quale continuerà a sognare la promozione in Serie D. Traguardo, invece, svanito per il Fbc Saronno che, nonostante la sconfitta, conclude con grande soddisfazione dell’intera società e dei numerosi tifosi presenti una stagione positiva raggiungendo l’obbiettivo play-off prefissato la scorsa estate.
SOLBIATESE – FBC SARONNO 3-0 (1-0)
SOLBIATESE (3-5-2) Chironi, Gabrielli, Puka, Cosentino (38’ st. Lonardi), Bobbo (40’ st. Fiorella), Suatoni, Cocuz, Guidetti, Gasparri (26’ st. Guanziroli), Monteiro Barbosa (38’ st. Banfi), Martinez (23’ st. Silla). A disposizione Cavalleri, Galli, Minuzzi, Manfrè.
All. Gatti.
FBC SARONNO (3-4-1-2) Todesco, Mzoughi (5’ st. Benedetti), Viganò, Lorusso (25’ st. Serra), Cabezas (5’ s.t. Alletto), Ientile, Lazzaro, Ruschena, Candido, Vassallo, Cocuzza (39’ st. Mira). A disposizione Foresti, Lofoco, Raimondo, Quaglio, De Vincenzi.
All. Tricarico.
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