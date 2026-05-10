Calcio

SARONNO – È il giorno della sfida più attesa del calcio dilettantistico locale: questo pomeriggio alle 15.30 allo stadio Chinetti di Solbiate Arno va in scena la finale playoff di Eccellenza tra Solbiatese e Fbc Saronno, partita che mette in palio l’accesso alla fase nazionale degli spareggi promozione verso la Serie D. Per i biancocelesti sarà una vera impresa sportiva. La Solbiatese, infatti, potrà contare sul fattore campo e soprattutto sul vantaggio derivante dal miglior piazzamento ottenuto nella regular season: al Saronno servirà quindi soltanto vincere entro i 90 minuti o dopo eventuali supplementari, mentre ai padroni di casa basterà anche il pareggio per qualificarsi. L’ambiente saronnese arriva però all’appuntamento con entusiasmo crescente dopo il successo ottenuto domenica scorsa sul campo della Caronnese, battuta 3-1 nella semifinale playoff grazie alla doppietta di Cocuzza e alla rete di M’Zoughi.

Grande attenzione anche per l’afflusso di pubblico, con prezzi popolari annunciati nei giorni scorsi per favorire la presenza dei tifosi biancocelesti sugli spalti del Chinetti. Per dirigere la finalissima è stata designata una terna arbitrale interamente milanese guidata da Edoardo Corbetta.

Intanto ieri sono arrivati due importanti verdetti nei playoff di Promozione. L’Universal Solaro ha conquistato la finale playoff grazie a un netto successo nella semifinale, confermando il proprio ottimo momento di forma e proseguendo il sogno salto di categoria. In finale approda anche lo Sc United di Cesate, che ha superato il Gallarate al termine di una sfida intensa, centrando così un traguardo storico e regalando un’altra grande soddisfazione al movimento calcistico del territorio.

(foto: festeggiamenti Sc United)

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