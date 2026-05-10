Calcio

SOLBIATE ARNO – L’ora dei verdetti in Eccellenza è arrivata: oggi alle 16 andrà in scena la sfida decisiva tra Solbiatese e Fbc Saronno, che metterà in palio l’accesso alla fase nazionale dei playoff per la promozione in Serie D. Qui, insieme a noi potrete seguire la diretta playbyplay della partita, rimanendo aggiornati su ogni azione saliente.

Da una parte c’è la Solbiatese, forte del fattore campo e del vantaggio del doppio risultato utile grazie al miglior piazzamento ottenuto nella regular season. Dall’altra arriva un Saronno in grande fiducia, trascinato dalla netta vittoria in semifinale nel derby contro la Caronnese e da una conclusione di campionato vissuto in costante crescita. I biancocelesti di mister Danilo Tricarico, però, non avranno alternative: per espugnare il Chinetti e conquistare il pass per il turno successivo servirà soltanto la vittoria. Si gioca senza supplementari e rigori, conta solo il risultato al novantesimo (più recupero).

(foto: Solbiatese e Fbc Saronno a confronto al Chinetti)

10052026