CARONNO PERTUSELLA Il direttore sportivo della Caronnese, ed ex Fbc Saronno, assumerà il ruolo di responsabile scouting alla Folgore Caratese, neopromossa in serie C.
Calcio, il ds Zampaglione dalla Caronnese alla serie C
10 Maggio 2026
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La Caronnese, infatti, comunica ufficialmente, in collaborazione con la società Folgore Caratese, “di avere espresso parere positivo al trasferimento del proprio direttore sportivo Ivan Zampaglione, che assumerà il ruolo di Responsabile scouting nel club brianzolo. Il passaggio di Zampaglione alla Folgore Caratese si è concretizzato in un contesto di massima collaborazione e reciproca stima tra le due realtà, formalizzato attraverso l’intesa raggiunta tra il direttore generale della Caronnese Emiliano Nitti e il presidente della Folgore Caratese Michele Criscitiello”.
Proseguono dalla Caronnese: “Questa operazione rappresenta un’ulteriore conferma dell’eccellente rapporto esistente tra Caronnese e Folgore Caratese e si inserisce in una prospettiva di sinergia sempre più solida, con l’auspicio che possa costituire il preludio a future collaborazioni. La Caronnese, da sempre orientata alla valorizzazione e alla crescita, sia interna che esterna, dei propri talenti, ha ritenuto questa opportunità particolarmente significativa per il percorso professionale di Ivan Zampaglione. La società desidera pertanto esprimere a Zampaglione le più vive congratulazioni per il nuovo incarico, augurandogli un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali”.
(foto: Ivan Zampaglione)
10052026