Calcio

CARONNO PERTUSELLA Il direttore sportivo della Caronnese, ed ex Fbc Saronno, assumerà il ruolo di responsabile scouting alla Folgore Caratese, neopromossa in serie C.

La Caronnese, infatti, comunica ufficialmente, in collaborazione con la società Folgore Caratese, “di avere espresso parere positivo al trasferimento del proprio direttore sportivo Ivan Zampaglione, che assumerà il ruolo di Responsabile scouting nel club brianzolo. Il passaggio di Zampaglione alla Folgore Caratese si è concretizzato in un contesto di massima collaborazione e reciproca stima tra le due realtà, formalizzato attraverso l’intesa raggiunta tra il direttore generale della Caronnese Emiliano Nitti e il presidente della Folgore Caratese Michele Criscitiello”.