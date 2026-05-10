Calcio

CASTELLANZA – La Varesina soffre, lotta e alla fine festeggia la salvezza: le fenici espugnano 2-1 il campo della Castellanzese e restano in serie D. Decisivo il gol nel finale di Manicone dopo una gara tesa, nervosa e condizionata dall’espulsione nel primo tempo di Robbiati. Ai neroverdi non basta l’ennesima prodezza di Chessa: la squadra di Del Prato retrocede in Eccellenza.

Primo tempo ad alta tensione e con poche vere occasioni. La Castellanzese prova a farsi vedere con un destro di Castelletto sul quale Maddalon è attento. L’episodio che cambia la partita arriva al 32’: Robbiati, già ammonito poco prima, entra in ritardo su Costantino al limite dell’area e si prende il secondo giallo, lasciando i suoi in dieci uomini. Se il primo cartellino al difensore neroverde, così come quello mostrato a Grieco della Varesina, era apparso piuttosto severo, sul secondo intervento ci sono pochi dubbi.

Con l’uomo in più la Varesina aumenta la pressione. Prima Sainz Maza impegna Frigerio direttamente su punizione, poi Costantino scappa sul filo del fuorigioco ma davanti alla porta non riesce a trovare lo specchio.

La svolta arriva in avvio di ripresa. Al 6’ Arcopinto trova il vantaggio con una conclusione precisa che si infila sul palo lontano, imprendibile per Frigerio. La squadra di Spilli sembra avere la partita in mano ma la Castellanzese si aggrappa ancora una volta al talento di Chessa: al 31’ basta un pallone in area all’attaccante neroverde per inventare il pareggio con una giocata delle sue. La Varesina però non si scompone e continua a spingere. Guri crea scompiglio in area, la difesa neroverde non riesce a liberare e Manicone è il più rapido ad avventarsi sul pallone per il definitivo 2-1. Un colpo durissimo per la Castellanzese, che nel finale non trova più le energie per reagire.

Al triplice fischio esplode la festa della Varesina, che conquista la permanenza in serie D. Amarezza invece per la Castellanzese, costretta a salutare la categoria.

Castellanzese-Varesina 1-2

CASTELLANZESE: Frigerio, Rusconi, Gritti, Robbiati; Boccadamo (40’ st Giuliani), Foglio, Vernocchi (20’ st Merkaj), Castelletto, Micheri; Guerrisi (35’ st Airaghi), Chessa. A disposizione Poli, Rausa, Bianchi, Oldani, Greco. All. Del Prato.

VARESINA: Maddalon; Vitiello, Alari, Tassani, Vaz; Grieco (10’ st Valisena), Arcopinto (42’ st Cavalli), Andreoli; Sainz Maza (20’ st Sassi); Manicone, Costantino (32’ st Guri). A disposizione Della Cristina, Testa, Martinoia, Baud Banaga, Franzoni. All. Spilli.

Arbitro: Marco Zini di Udine (Lovecchio di Brindisi e Bortoluzzi di Conegliano).

Marcatori: 6’ st Arcopinto (V), 31’ st Chessa (C), 38’ st Manicone (V).

Ammoniti: Grieco (V), Robbiati (C), Gritti (C).

Espulsi: Robbiati al 32’ pt per doppia ammonizione, Del Prato al 19’ st per proteste.

10052026