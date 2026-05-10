Calcio Serie D: la Varesina si gioca la salvezza, via a playoff e playout
10 Maggio 2026
VENEGONO SUPERIORE – Entra nel vivo la post season della Serie D, con playoff e playout pronti a decidere promozioni e retrocessioni nei vari gironi nazionali. Grande attenzione oggi nel Varesotto soprattutto per la sfida della Varesina, chiamata a difendere la categoria nello spareggio salvezza del girone B.
Le fenici saranno impegnate sul campo della Castellanzese in un derby delicatissimo che mette in palio la permanenza in Serie D. Una sfida ad alta tensione tra due squadre che conoscono bene il peso della partita: chi perderà vedrà complicarsi pesantemente il proprio futuro sportivo, mentre il pareggio dopo eventuali supplementari favorirebbe la squadra meglio classificata nella regular season. Per la Varesina sarà quindi fondamentale affrontare il match con attenzione e personalità, cercando di evitare errori in una gara che si preannuncia molto equilibrata e combattuta.
Accanto ai playout prendono il via anche i playoff, con numerose lombarde coinvolte nei vari gironi.
Il calendario completo
Playoff
Girone A
Biellese-Varese sabato: 1-2
Ligorna-Chisola domenica alle 16
Girone B
Casatese Merate-Leon
Chievo Verona-Milan Futuro alle 19
Girone D
Pistoiese-Piacenza alle 16
Lentigione-Pro Palazzolo
Playout
Girone A
Cairese-Asti
Derthona-Gozzano
Girone B
Breno-Pavia
Castellanzese-Varesina
Girone D
Crema-Tropical Coriano
Imolese-Sasso Marconi
10052026