Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Entra nel vivo la post season della Serie D, con playoff e playout pronti a decidere promozioni e retrocessioni nei vari gironi nazionali. Grande attenzione oggi nel Varesotto soprattutto per la sfida della Varesina, chiamata a difendere la categoria nello spareggio salvezza del girone B.

Le fenici saranno impegnate sul campo della Castellanzese in un derby delicatissimo che mette in palio la permanenza in Serie D. Una sfida ad alta tensione tra due squadre che conoscono bene il peso della partita: chi perderà vedrà complicarsi pesantemente il proprio futuro sportivo, mentre il pareggio dopo eventuali supplementari favorirebbe la squadra meglio classificata nella regular season. Per la Varesina sarà quindi fondamentale affrontare il match con attenzione e personalità, cercando di evitare errori in una gara che si preannuncia molto equilibrata e combattuta.

Accanto ai playout prendono il via anche i playoff, con numerose lombarde coinvolte nei vari gironi.

Il calendario completo

Playoff

Girone A

Biellese-Varese sabato: 1-2

Ligorna-Chisola domenica alle 16

Girone B

Casatese Merate-Leon

Chievo Verona-Milan Futuro alle 19

Girone D

Pistoiese-Piacenza alle 16

Lentigione-Pro Palazzolo

Playout

Girone A

Cairese-Asti

Derthona-Gozzano

Girone B

Breno-Pavia

Castellanzese-Varesina

Girone D

Crema-Tropical Coriano

Imolese-Sasso Marconi

10052026