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CASTIGLIONE OLONA – Il Comune di Castiglione Olona ricorda ai cittadini residenti la possibilità di usufruire del servizio di accompagnamento verso poliambulatori dell’Asl, aziende ospedaliere della provincia di Varese e centri convenzionati del territorio per visite specialistiche, esami e trattamenti fisioterapici. Il servizio è rivolto sia a persone autosufficienti sia a persone non autosufficienti, in quest’ultimo caso con la presenza di un accompagnatore.

Il trasporto è attivo dalla giornata di lunedì al venerdì, esclusi i festivi, ed è a pagamento. Il costo previsto per questo servizio è di 5 euro andata e ritorno per tragitti entro i 10 chilometri, mentre sale a 10 euro per distanze superiori. I biglietti devono essere acquistati in anticipo direttamente negli uffici comunali nei giorni di mercoledì e giovedì dalle 10 alle 12, esclusivamente tramite pagamento Pos.

Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero telefonico 3457456696, contattabile martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12.

(foto archivio: il Palazzo municipale di Castiglione Olona)

10052026