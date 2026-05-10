SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 9 maggio, grande attenzione per i temi della sicurezza con il furto in casa a un’anziana e l’identificazione dell’autore di un colpo all’oratorio. Spazio anche alla riqualificazione urbana con il nuovo cortile di Casa Morandi, alla musica con il successo del soprano Gaia Cerri e al confronto politico sulla sicurezza cittadina.

Una donna anziana è stata derubata nella propria abitazione in pieno giorno: i malviventi hanno approfittato della sua assenza per svaligiare la casa, facendo crescere la preoccupazione dei residenti per i furti nelle abitazioni.

A Ceriano Laghetto un uomo è stato identificato dopo aver rubato la cassa del bar dell’oratorio. Decisive per le indagini sono state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

È stato inaugurato il cortile riqualificato di Casa Morandi, trasformato in un nuovo spazio aperto e accogliente per la città. L’intervento punta a valorizzare uno degli angoli storici più frequentati del centro.

Grande soddisfazione per Gaia Cerri: il giovane soprano di Saronno ha conquistato la finale del concorso internazionale “Giuditta Pasta”, ricevendo applausi e apprezzamenti per la sua esibizione.

Continua il confronto politico sul tema sicurezza. Il Partito Democratico ha replicato alle critiche di Fratelli d’Italia rivendicando dati e interventi concreti messi in campo dall’amministrazione comunale.

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