I più letti di ieri: furto in casa in pieno giorno, ladro incastrato dalle telecamere e il nuovo salotto di Casa Morandi
10 Maggio 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 9 maggio, grande attenzione per i temi della sicurezza con il furto in casa a un’anziana e l’identificazione dell’autore di un colpo all’oratorio. Spazio anche alla riqualificazione urbana con il nuovo cortile di Casa Morandi, alla musica con il successo del soprano Gaia Cerri e al confronto politico sulla sicurezza cittadina.
Una donna anziana è stata derubata nella propria abitazione in pieno giorno: i malviventi hanno approfittato della sua assenza per svaligiare la casa, facendo crescere la preoccupazione dei residenti per i furti nelle abitazioni.
A Ceriano Laghetto un uomo è stato identificato dopo aver rubato la cassa del bar dell’oratorio. Decisive per le indagini sono state le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.
Ruba la cassa del bar dell’oratorio, incastrato dalle telecamere l’autore dell’effrazione a Ceriano
È stato inaugurato il cortile riqualificato di Casa Morandi, trasformato in un nuovo spazio aperto e accogliente per la città. L’intervento punta a valorizzare uno degli angoli storici più frequentati del centro.
Comune: “Ecco il salotto “a cielo aperto” di Saronno: riqualificato il cortile di Casa Morandi”
Grande soddisfazione per Gaia Cerri: il giovane soprano di Saronno ha conquistato la finale del concorso internazionale “Giuditta Pasta”, ricevendo applausi e apprezzamenti per la sua esibizione.
Saronno applaude Gaia Cerri: il giovane soprano di casa conquista la finale del Concorso Internazionale “Giuditta Pasta”
Continua il confronto politico sul tema sicurezza. Il Partito Democratico ha replicato alle critiche di Fratelli d’Italia rivendicando dati e interventi concreti messi in campo dall’amministrazione comunale.
Sicurezza, Pd replica a Guaglianone: “Dal Comune fatti e numeri concreti. Da Fdi demagogia e distorsione”
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