Lazzate

BRUXELLES/LAZZATE – Il flashmob Lega svoltosi nei giorni scorsi a Bruxelles ha visto la partecipazione di una delegazione composta da oltre cinquanta amministratori locali, tra cui il sindaco di Lazzate Andrea Monti, riunitisi dinanzi al Parlamento Europeo per opporsi alla proposta di centralizzazione delle risorse comunitarie.

“Inizia la nostra battaglia contro l’ipotesi di riforma centralista dell’Unione Europea, per difendere i programmi regionali dei fondi di coesione e il futuro dei nostri territori”, così commenta il sindaco lazzatese l’iniziativa.

Il gruppo, accompagnato dal segretario regionale Massimiliano Romeo e dal coordinatore nazionale degli enti locali Stefano Locatelli, ha avuto un confronto di quaranta minuti con il vicepresidente della Commissione Ue, Raffaele Fitto. Durante il colloquio, Monti ha esposto con fermezza le istanze contenute nel “Manifesto dei comuni per la coesione territoriale europea”, documento consegnato formalmente alle autorità: “Il mio intervento – commenta Monti sui socia – è stato con lui diretto e franco, ma abbiamo positivamente registrato una apertura rispetto all’esigenza di garantire un ruolo alle regioni. Ma non ci basta, vogliamo che le risorse continuino a transitare direttamente al livello regionale. Ci siamo lasciati dandoci appuntamento per ulteriori incontri con il Commissario Europeo. Un grazie anche al capogruppo Paolo Borchia, e agli Europarlamentari Silvia Sardone, Susanna Ceccardi, Isabella Tovaglieri”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09