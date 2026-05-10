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SARONNO – Domenica 10 maggio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in graduale assorbimento nel corso della serata quando sono attese anche alcune schiarite. Nelle prossime ore sono previsti circa 4 millimetri di pioggia. Le temperature si manterranno miti, con valori compresi tra una minima di 15°C e una massima di 18°C. I venti soffieranno moderati: al mattino dai quadranti Nord-Nordest, mentre nel pomeriggio proverranno da Est-Nordest. Non sono presenti allerte meteo sul territorio.

La situazione meteorologica resta influenzata dalla circolazione depressionaria che nelle ultime ore ha portato piogge e locali rovesci anche sulla Lombardia. A Saronno il peggioramento risulterà comunque in attenuazione dalla seconda parte della giornata, con fenomeni sempre più sporadici e un graduale miglioramento del tempo entro sera.

In Lombardia condizioni ancora instabili soprattutto sulle pianure e sulle aree prealpine, dove al mattino si registreranno piogge e locali rovesci temporaleschi. Miglioramento più evidente dal pomeriggio sulle basse pianure occidentali e in serata anche sulle aree pedemontane. Sulle Prealpi orientali e sulle Orobie persisteranno invece condizioni di maggiore nuvolosità con deboli precipitazioni più diffuse.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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