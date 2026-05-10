Saronnese

ORIGGIO – Un confronto pubblico tra idee, programmi e visioni per il futuro del paese. Lunedì 18 maggio alle 20.45 la Sala dei Sindaci di via Manzoni ospiterà “Origgio sul palco”, l’incontro tra i candidati alla carica di sindaco organizzato da Confcommercio Saronno e ilSaronno. Ingresso libero per tutti i cittadini interessati a conoscere più da vicino i protagonisti della campagna elettorale.

A moderare la serata sarà Sara Giudici, direttrice de ilSaronno. Sul palco si confronteranno i tre candidati sindaco Mario Ceriani, Evasio Regnicoli e Francesco Venturini. Il format prevede nove domande con tempi prestabiliti, da uno a cinque minuti, per permettere un confronto rapido ma concreto sui principali temi che riguardano Origgio. Il format prevede nove domande con tempi prestabiliti, da uno a cinque minuti, per permettere un confronto rapido ma concreto sui principali temi che riguardano Origgio.

“Origgio sul palco vuole essere un’occasione concreta per permettere ai cittadini di conoscere meglio i candidati sindaco, ma soprattutto per ascoltare idee, proposte e contenuti sui temi più importanti per la comunità. Crediamo che il confronto diretto sia uno strumento fondamentale per aiutare gli origgesi ad arrivare al voto con maggiore consapevolezza” spiega Sara Giudici, direttrice de ilSaronno.

“Origgio – spiega Alessandro Ciceri fiduciario Confcommercio per Origgio – è un paese che, grazie alle sue piazze, ai parchi, alle iniziative culturali e agli eventi che animano la comunità, offre un livello di attrattività tipico delle piccole città più dinamiche e vivibili. In questo contesto, i commercianti e le attività del territorio rappresentano un elemento fondamentale: non solo motore economico, ma anche presidio di sicurezza, socialità e vivacità urbana, sia nel centro cittadino sia nelle aree più periferiche. Proprio da questa consapevolezza nasce il confronto tra i candidati sindaci, promosso con l’obiettivo di approfondire e far conoscere ai cittadini programmi, visioni per il futuro e proposte per la vita sociale delle liste che si candidano a guidare il paese nei prossimi anni”.

L’evento nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’occasione di approfondimento e confronto diretto in vista delle elezioni amministrative, in un momento importante per il futuro della comunità origgese.

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