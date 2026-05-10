Politica

MILANO – “Nel 2025 in provincia di Varese sono stati 1.179 gli utenti che si sono rivolti allo psicologo nelle Case di Comunità per un totale di 8.682 prestazioni erogati. Numeri significativi che testimoniano l’efficacia di questo servizio istituito nel 2024 da Regione Lombardia e una domanda crescente di ascolto e presa in carico da parte di molti cittadini, rispetto a varie condizioni di disagio psicologico”. Così Giuseppe Licata, consigliere regionale di Forza Italia, a margine della commissione Sanità di giovedì 7 maggio, nel corso della quale sono stati presentati i dati di accesso al servizio gratuito di psicologo delle cure primarie.

L’introduzione del servizio di psicologia delle cure primarie, attraverso l’inserimento di almeno un professionista psicologo formato all’interno delle case di comunità e nella sanità territoriale, con la regia dell’area di psicologia della ASST, rappresenta una risposta concreta ed efficace al bisogno della popolazione di accedere a prestazioni psicologiche a bassa soglia, aumentando la capacità del servizio sociosanitario di intercettare precocemente situazioni di difficoltà e promuovendo un migliore benessere psicologico per i cittadini lombardi.

I Medici di Medicina Generale, i Pediatri e gli operatori che prestano la loro attività nell’ambito della prevenzione universale possono inviare celermente la persona con segni di disagio psicologico per una consulenza presso la casa di comunità, il distretto e le altre sedi territoriali in cui opera lo psicologo del servizio delle cure primarie, per una prima valutazione ed eventuale orientamento ai servizi specialistici.

“Più in dettaglio – spiega Licata – nel 2025 l’Asst Sette Laghi ha seguito 497 utenti con 2.999 prestazioni erogate, mentre l’Asst Valle Olona ha raggiunto 682 utenti con 5.683 prestazioni. Tra questi anche molti adolescenti e giovani, segnale di un diffuso disagio sociale che colpisce sempre più precocemente, con alcune gravi declinazioni, come quelle connesse ai disturbi alimentari o ai fenomeni del bullismo e dei neet, ossia giovani che non studiano e non lavorano”.

Il servizio di psicologia delle cure primarie rivolge particolare attenzione agli adolescenti e ai loro familiari, per i quali è previsto un accesso rapido e diretto a diagnosi e a interventi precoci, in coordinamento con i consultori e i servizi specialistici del dipartimento della salute mentale e delle dipendenze.

Gli interventi riferibili al servizio di psicologia delle cure primarie sono essenzialmente volti: ad azioni di prevenzione, diagnosi e intervento precoce relativamente alle forme di disagio psicologico, in fase di esordio o di minore gravità; di orientamento e accompagnamento ai servizi specialistici di secondo livello, ai servizi sociosanitari e sociali; interventi di consulenza, valutazione e supporto psicologico negli stati di sofferenza psicologica per i quali non è necessario ricorrere a interventi specialistici o alla presa in carico multidisciplinare di lungo periodo.

“La salute psicologica – conclude il consigliere regionale – soprattutto dei giovani, rappresenta oggi una vera emergenza sanitaria e sociale, da affrontare con servizi quanto più integrati e capillari. L’efficacia del servizio attivato da Regione rappresenta un importante risultato, su cui continuare ad investire”.

La legge regionale approvata nel 2024 di istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie, nasce infatti come risposta all’evidente incremento del bisogno psicologico, ma, soprattutto dalla consapevolezza della necessità di strutturare e stabilizzare un’offerta psicologica integrata nel sistema sociosanitario regionale, tempestiva, appropriata, vicina alla cittadinanza e al territorio.

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