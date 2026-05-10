Comasco

ROVELLO PORRO – Un mese ricco di appuntamenti culturali, sportivi e sociali quello organizzato dal Comune di Rovello Porro attraverso l’assessorato alla cultura e con la collaborazione delle associazioni del territorio. Dal 10 maggio in avanti il calendario propone mostre, incontri letterari, attività per bambini e il tradizionale Memorial Giovanni Balestrini.

Oggi, domenica 10 maggio con la mostra internazionale itinerante “Heart for Gaza”, allestita al Centro civico di piazza Alessandro Porro 19. L’iniziativa, patrocinata dal Comune e promossa da Helianto, nasce con l’obiettivo di dare voce ai bambini di Gaza attraverso l’arte. La mostra proseguirà anche lunedì 11 maggio. L’inaugurazione ufficiale si è svolta sabato.

Venerdì 15 e sabato 16 maggio spazio allo sport con il “17° Memorial Giovanni Balestrini”, torneo di calcio organizzato dall’A.s.d. Oratoriana Rovellese 1974 con il patrocinio comunale. Le partite si disputeranno all’oratorio San Giuseppe con inizio alle 17.30.

Sabato 16 maggio appuntamento dedicato ai più piccoli con il “Gruppo di lettura per bambini 4/5 anni”, iniziativa promossa dall’assessorato alla cultura. L’incontro si terrà alla biblioteca comunale del Centro civico di piazza Alessandro Porro 19 alle 10.

Mercoledì 20 maggio nuovo appuntamento in biblioteca con “Un tè fra le pagine dei libri”, iniziativa di promozione della lettura rivolta agli adulti. L’incontro è in programma alla biblioteca comunale del Centro civico di piazza Alessandro Porro 19 alle 16.30.

Sabato 30 maggio alle 17.30 il Centro civico ospiterà invece la presentazione del libro “Il gemello di Olonia” con l’autore Mario Alzati. Anche questo appuntamento rientra nel programma culturale promosso dal Comune di Rovello Porro.

Sempre sabato 30 maggio, e poi fino a lunedì 1 giugno, tornerà il “17° Memorial Giovanni Balestrini” organizzato dall’A.s.d. Oratoriana Rovellese 1974 all’oratorio San Giuseppe, ancora con gare a partire dalle 17.30.

(foto: un precedente evento a Rovello Porro)

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