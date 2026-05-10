Cronaca

SARONNO – Tanto allarme la scorsa notte per un incidente avvenuto in piazza Caduti saronnesi, dove un giovane è rimasto ferito in seguito ad un sinistro con la moto. L’episodio è avvenuto attorno alle 22: si è trattato di una caduta da moto che ha coinvolto un ragazzo di 31 anni.

Sul posto è stata inviata un’ambulanza della Croce rossa di Saronno. Allertati anche i carabinieri della Compagnia di Saronno per gli accertamenti e la gestione della viabilità. Il giovane, trasferito in ospedale con l’autolettiga, non è comunque apparso in pericolo di vita.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio: un precedente intervento dei mezzi di soccorso in piazza Caduti saronnesi)

10052026