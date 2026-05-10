Cronaca

SARONNO – Un uomo di 47 anni è stato soccorso ieri mattina, venerdì 8 maggio, dopo uno scontro tra un’auto e una moto avvenuto in via Antonio Parma, nella zona residenziale della città.

L’allarme è scattato poco dopo le 9. Secondo le prime informazioni raccolte, nell’incidente sono rimasti coinvolti una utilitaria guidata da un ragazzo di 28 anni e una moto condotta dal 47enne. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce azzurra con il supporto della polizia locale di Saronno per i rilievi e la gestione della viabilità.

Il motociclista è stato assistito dai sanitari sul posto e successivamente trasportato in codice verde all’ospedale di Saronno. Le sue condizioni non risultano gravi ed era cosciente durante i soccorsi.

La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio degli agenti del comando della polizia locale, che stanno ricostruendo le fasi dello scontro tra i due veicoli.

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