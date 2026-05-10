Varesotto

VARESE – Dai borghi in pietra alle mulattiere, dagli alpeggi ai boschi di castagni, dalle fortificazioni della Linea Cadorna alle testimonianze dei forti più antichi, il territorio varesino è pronto a svelare tutta la sua ricchezza paesaggistica e culturale a chi desidera esplorarlo a passo lento, accompagnato dall’esperienza e dalla competenza del Club Alpino Italiano.

Fondazione Varese Welcome e la sezione di Varese del club Alpino Italiano (Cai) propongono un programma di otto escursioni guidate, tra maggio e novembre, invitando appassionati e turisti a scoprire la bellezza più nascosta della provincia, camminando. L’iniziativa nasce per far conoscere il territorio coniugando attività escursionistica, conoscenza delle tradizioni e del patrimonio locale e immersione nella natura.

Il calendario propone un percorso che attraversa il mutare delle stagioni, partendo domenica 10 maggio con l’Anello del Monte Lema. Lungo un itinerario di 16 chilometri, il sentiero si inerpica da Curiglia tra i boschi fino all’Alpone e all’Alpe Cà del Sasso, un balcone naturale dove le antiche baite del Settecento e i massi incisi dei Leponti narrano una storia millenaria. Il raggiungimento della vetta del Monte Lema, a 1620 metri, premia l’impegno con una vista che spazia dal Lago Maggiore alle montagne dell’Ossola, offrendo uno degli scorci più suggestivi della Lombardia.

L’invito a conoscere le bellezze della media montagna varesina proseguirà per tutta la stagione con tappe studiate per mostrare la varietà del paesaggio: dal fascino di Besozzo e Cardana il 9 giugno al percorso ad anello tra Sesto Calende, Taino e Lisanza il 23 dello stesso mese.

Il 12 settembre il programma prosegue con il Sentiero Naturalistico da Saltrio al Monte Pravello lungo la Linea Cadorna, mentre il 29 settembre si raggiungerà Brinzio partendo da Ganna. Ci si potrà immergere nel foliage autunnale il 13 ottobre al Forte di Orino e l’8 novembre lungo la spettacolare scalinata in selce che porta a Monteviasco. L’attività escursionistica si chiuderà il 29 novembre con una gita sulle pendici del Monte Martica.

L’iniziativa si inserisce all’interno delle linee di attività individuate da Fondazione Varese Welcome nell’ambito di Varese Sport Commission per favorire lo sviluppo di nuovi prodotti turistico‑sportivi: oltreché sulle escursioni, Fondazione, infatti, sta lavorando su volo (libero e a vela), bike, golf e running con l’obiettivo di ampliare e qualificare sempre di più l’offerta outdoor del territorio.

Il programma dettagliato di ogni escursione guidata, a partecipazione gratuita, è disponibile sul sito del Cai Varese insieme alle modalità di iscrizione. I posti sono limitati.

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