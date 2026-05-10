Softball

SARONNO – Settimo turno all’insegna degli sweep nel campionato di softball Serie A1, con la capolista Quick Mill Bollate che continua la propria marcia a punteggio pieno e con l’Italposa Forlì che, grazie alla doppia vittoria sulla Rheavendors Caronno, conquista il terzo posto solitario in classifica superando proprio le caronnesi e la Mkf Saronno.

Nel fine settimana soltanto la serie tra Mkf Saronno e Lacomes New Bollate si è chiusa con una vittoria per parte. Dopo il netto 9-2 ottenuto venerdì dalle saronnesi, in gara due è arrivata la risposta del New Bollate, capace di imporsi 3-2 pareggiando così il confronto. La sfida si è decisa soprattutto nel quarto inning, quando le ospiti hanno costruito i tre punti risultati poi decisivi. Prima il singolo di Kortokrax, quindi il doppio di Campioni e il bunt di Perricelli hanno preparato il vantaggio firmato dalla volata di sacrificio di Matta. Poco dopo un errore difensivo ha permesso a Campioni e Perricelli di arrivare a casa base per lo 0-3. La Mkf ha reagito immediatamente accorciando con Pouye nella parte bassa dell’inning e tornando sotto di una sola lunghezza al sesto grazie alla volata di sacrificio di Peterson che ha spinto a casa De Luca per il 2-3. Nell’ultimo assalto offensivo, però, la difesa bollatese e Lopez sono riuscite a chiudere la partita.

Fine settimana difficile invece per la Rheavendors Caronno, battuta due volte dall’Italposa Forlì. In gara uno le romagnole si sono imposte 10-0 in quattro inning trascinate dalla no-hitter di Ilaria Cacciamani, rientrata dopo un infortunio, e da un attacco molto efficace con fuoricampo e doppio di Moreland. Più equilibrata la seconda sfida, almeno nelle prime riprese, prima dell’allungo decisivo dell’Italposa nel quarto inning. Le romagnole hanno sfruttato alcuni problemi di controllo della pedana caronnese, trovando poi la valida da due punti battuti a casa di Giacometti che ha indirizzato il match verso il definitivo 7-0.

Con questi risultati il Quick Mill Bollate resta da solo in vetta a punteggio pieno, Pianoro mantiene il secondo posto e Forlì sale al terzo posto solitario. Saronno e Caronno inseguono, mentre Macerata e Collecchio restano in coda con due successi stagionali.

Risultati

Serie A1, 7° turno: Thunders Castellana-Bertazzoni Collecchio 12-5, 4-3; Macerata-Mia office Pianoro 4-7, 0-7; Quick Mill Bollate-Itas mutua Rovigo 2-1, 9-1; Italposa Forlì-Rheavendors Caronno 10-0, 7-0; Mkf Saronno 9-2, 2-3.

Classifica

Quick Mill Bollate 1000 (14 vittorie, 0 sconfitte); Mia office Pianoro 786, Italposa Forlì 643, Rheavendors Caronno e Mkf Saronno 571, Lacomes New Bollate 500, Thunders Castellana 357, Itas mutua Rovigo 286, Bertazzoni Collecchio e Macerata 143.

(foto Fibs: Quick Mill Bollate)

10052026