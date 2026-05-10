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TRADATE – Il Parco Pineta lancia l’attenzione su un insetto parassita invasivo che negli ultimi anni si sta diffondendo anche fra Varesotto, Comasco e Milanese: si tratta della cocciniglia dai filamenti cotonosi, conosciuta scientificamente come “Takahashia japonica”.

Originaria del Giappone, questa specie è comparsa per la prima volta in Italia nel 2017, proprio in Lombardia, nella zona di Cerro Maggiore. Da allora le segnalazioni si sono concentrate soprattutto nelle province di Milano, Varese e Como.

L’infestazione è facilmente riconoscibile in primavera, quando l’insetto depone le uova formando caratteristici sacchi bianchi ad anello sui rami degli alberi, simili a piccole ghirlande. Gli ovisacchi vengono generalmente deposti tra aprile e maggio, mentre la schiusa avviene verso la fine di maggio. Le giovani cocciniglie si nutrono succhiando la linfa delle foglie e possono colpire diverse specie arboree. La diffusione avviene soprattutto attraverso il vento, in particolare lungo alberature stradali e parcheggi, ma anche tramite il trasporto di piante o residui vegetali infestati.

Il Parco Pineta ricorda che il Servizio fitosanitario della Regione Lombardia raccoglie le segnalazioni attraverso l’app “FitoDetective” e ha predisposto indicazioni specifiche per la gestione delle infestazioni. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo [email protected]. L’ente invita inoltre i cittadini a prestare attenzione alla presenza dei caratteristici filamenti bianchi sulle piante, così da contribuire al monitoraggio della diffusione dell’insetto sul territorio.

10052026