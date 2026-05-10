Uboldo civica e Uboldo al centro: una serata informativa su “i rischi per il centro di Uboldo”
10 Maggio 2026
UBOLDO – Una serata pubblica per discutere del futuro del centro storico e delle scelte urbanistiche che stanno interessando il paese. È quella promossa dalle liste civiche Uboldo al Centro e Uboldo Civica per lunedì 11 maggio alle 21 alla Casa dei Talenti di via per Origgio.
L’incontro, ad ingresso libero, parlerà anche del progetto di riqualificazione dell’area centrale di Uboldo e in particolare al tema dei parcheggi e degli interventi urbanistici attualmente in corso. A fare da filo rosso alla serata il titolo “Che rischi sul centro di Uboldo?” accompagnata dalla provocatorio domanda “1.560.000 euro per 7 parcheggi. E poi?”.
Gli organizzatori presentano la serata come un momento di confronto aperto con i cittadini per approfondire “un’idea urbanistica per il paese”, analizzando l’impatto che i progetti in corso potrebbero avere sul centro urbano, sulla viabilità e sugli spazi pubblici.
L’appuntamento è fissato per lunedì 11 maggio alle 21 alla Casa dei Talenti. La partecipazione è libera e aperta alla cittadinanza.
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