Volley

CARONNO PERTUSELLA – Missione compiuta per la Rossella Ets Caronno che sabato sera ha battuto in trasferta lo Yaka Malnate, 3-1, qualificandosi così per i playoff. Fra le due squadre era praticamente uno spareggio, in cerca di un piazzamento utile per la post season.

Si è giocata la 26′ e ultima giornata di regular season della serie B di volley maschile: per il resto, ininfluente sconfitta a Ciriè, 3-0, per la Pallavolo Saronno che si trova a centroclassifica; il Miretti Limbiate che è ultimo ha perso in casa contro Parella Torino mentre la Res Volley Mozzate ha vinto ad Albisola 3-2.

Classifica

Ciriè 57 punti, Rossella Caronno 54, Novi e Yaka Malnate 53, Res Volley 49, Garlasco 47, Albisola 45, Diavoli rosa 41, Sant’Anna Tomcar 38, Pallavolo Saronno 36, Parella Torino 32, Npsg 20, Mondovì 12, Miretti Limbiate 9.

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(foto Rossella Caronno)

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