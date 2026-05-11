Città

SARONNO – Cordoglio a Saronno per la scomparsa di Lorenzo Radaelli, spentosi nella mattinata di sabato 10 maggio. Per molti anni aveva lavorato nel corpo della polizia locale cittadina, dove aveva prestato servizio dalla fine degli anni Sessanta fino ai primi anni Ottanta.

Successivamente aveva assunto un incarico all’ufficio ragioneria del Comune di Saronno, proseguendo poi il proprio percorso professionale come libero professionista.

Tanti i ricordi lasciati tra colleghi ed ex collaboratori che hanno condiviso con lui gli anni di servizio. Chi ha lavorato al suo fianco ne ricorda la disponibilità e la cordialità, qualità apprezzate anche da chi lo aveva conosciuto solo occasionalmente.

Il corpo della polizia locale ha voluto esprimere pubblicamente il proprio cordoglio ai familiari, ricordando Lorenzo Radaelli con affetto e riconoscenza per gli anni trascorsi al servizio della comunità saronnese.

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