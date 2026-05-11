Comasco

BREGNANO / LAZZATE – Sono stati eseguiti nel fine settimana gli interventi di pulizia e messa in sicurezza del sottopasso lungo la strada tra Bregnano e Lazzate, rimasto allagato dopo la violenta ondata di maltempo che aveva colpito il territorio nei giorni scorsi. La forte tempesta di pioggia e grandine abbattutasi mercoledì pomeriggio aveva infatti provocato l’allagamento del sottopasso, rendendo necessaria la chiusura della strada per motivi di sicurezza. Secondo quanto spiegato dal Comune, l’intensità dell’evento atmosferico aveva impedito il corretto funzionamento delle pompe di drenaggio.

Erano scattati immediatamente i dispositivi di sicurezza e il semaforo rosso per il blocco del traffico, ma nonostante questo due automobili erano rimaste intrappolate nell’acqua accumulata nel sottopasso. Fortunatamente non si sono registrati feriti né conseguenze gravi per gli occupanti dei veicoli. Sul posto erano intervenuti la polizia locale, la protezione civile, i tecnici comunali e i vigili del fuoco, in costante contatto con Como Acqua, gestore del sistema di pompaggio.

Già nella giornata successiva il sottopasso era stato svuotato dall’acqua, ma restavano da completare le operazioni di rimozione di fango e terriccio presenti sull’asfalto, oltre alle verifiche sul corretto funzionamento delle pompe. Gli interventi di pulizia sono stati eseguiti dalla protezione civile nella mattinata di sabato, consentendo il ritorno alla normalità della viabilità.

(foto: una fase dell’intervento)

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