Calcio

INVERIGO – Dopo il trionfo nel campionato Under 15, i ragazzi classe 2011 della Gerenzanese non smettono di vincere facendolo, ancora una volta, in grande stile vista la valanga di goal messi a segno domenica 10 maggio in casa dell’Inverigo messo ko con il netto risultato di 0-5.

La vittoria, dunque, conferma la grande forza e l’ottima forma fisica dei ragazzi allenati da Davide Spaudo e Claudio Palumbo che conquistano ufficialmente il pass per il Campionato Regionale lombardo che si disputerà nella stagione 2026-2027 grazie ad una scalata incredibile da ben oltre i 140 goal insaccati in porta e solamente 8 concessi, a dimostrazione del grande merito di una squadra che non hai messo di divertire i propri tifosi durante una stagione straordinaria. Dopo la netta vittoria contro l’Inverigo, la Gerenzanese Under 15 tornerà in campo alle 10.30 di domenica 17 maggio al centro sportivo Enzo Bearzot di Gerenzano.

(foto da Facebook)

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