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SARONNO – Niente da fare per il Fbc Saronno, eliminato in finale playoff d’Eccellenza dalla Solbiatese. Ieri pomeriggio a Solbiate Arno la netta vittoria dei padroni di casa, 3-0, che spiana loro la strada per l’accesso ai playoff nazionali mentre per i saronnesi la stagione si è adesso conclusa.

In Promozione, sabato, le semifinali playoff: l’Universal Solaro, in trasferta, ha travolto l’Accademia Inveruno (5-1) mentre l’Sc United in casa a Cesate ha battuto Gallarate (2-1): la finalissima per un posto in Eccellenza è dunque Sc United-Universal Solaro, in programma sabato prossimo.

In Prima categoria, playout, domenica sconfitta pesante nel match di andata per la Gerenzanese battuta 4-1 dalla Lainatese in trasferta; sempre per i playout ma di Seconda categoria 0-0 della Pro Juventute contro la Union Oratori Castellanza. Nei playoff di Seconda, invece, vittoria 1-0 in trasferta per il Dal Pozzo, sabato sera contro l’Oratorio Lainate Ragazzi: i gialloverdi domenica prossima giocheranno la finale contro la Robur Legnano.

Restando al calcio locale, obiettivo salvezza raggiunto per la Varesina che domenica pomeriggio ha superato in trasferta la Castellanzese nei playout (2-1) di serie D.

Mentre per quanto concerne il campionato Primavera 2, successo del Como che sale in Primavera 1: sabato pomeriggio è bastato il pari, 2-2, a Chiavari contro l’Entella, nell’ultima giornata.

11052026