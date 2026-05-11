Calcio locale, i verdetti: Fbc Saronno fuori dai playoff. Finale Promozione fra Sc United e Universal Solaro
11 Maggio 2026
In Seconda categoria il Dal Pozzo avanza in finale
SARONNO – Niente da fare per il Fbc Saronno, eliminato in finale playoff d’Eccellenza dalla Solbiatese. Ieri pomeriggio a Solbiate Arno la netta vittoria dei padroni di casa, 3-0, che spiana loro la strada per l’accesso ai playoff nazionali mentre per i saronnesi la stagione si è adesso conclusa.
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In Promozione, sabato, le semifinali playoff: l’Universal Solaro, in trasferta, ha travolto l’Accademia Inveruno (5-1) mentre l’Sc United in casa a Cesate ha battuto Gallarate (2-1): la finalissima per un posto in Eccellenza è dunque Sc United-Universal Solaro, in programma sabato prossimo.
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In Prima categoria, playout, domenica sconfitta pesante nel match di andata per la Gerenzanese battuta 4-1 dalla Lainatese in trasferta; sempre per i playout ma di Seconda categoria 0-0 della Pro Juventute contro la Union Oratori Castellanza. Nei playoff di Seconda, invece, vittoria 1-0 in trasferta per il Dal Pozzo, sabato sera contro l’Oratorio Lainate Ragazzi: i gialloverdi domenica prossima giocheranno la finale contro la Robur Legnano.
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Restando al calcio locale, obiettivo salvezza raggiunto per la Varesina che domenica pomeriggio ha superato in trasferta la Castellanzese nei playout (2-1) di serie D.
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Mentre per quanto concerne il campionato Primavera 2, successo del Como che sale in Primavera 1: sabato pomeriggio è bastato il pari, 2-2, a Chiavari contro l’Entella, nell’ultima giornata.
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