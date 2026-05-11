Varesotto

VARESE – Ha preso ufficialmente avvio questa mattina, lunedì 11 maggio, il percorso che accompagnerà la provincia di Varese verso il traguardo del Centenario. Nella sala Neoclassica di Villa Recalcati si è infatti svolta la conferenza stampa dal titolo “Centenario della Provincia di Varese: presentazione del logo e avvio del percorso verso il Centenario”, occasione durante la quale è stata presentata l’identità visiva ufficiale delle celebrazioni per i 100 anni dell’Ente.

La Provincia di Varese venne istituita con il regio decreto del 2 gennaio 1927, a firma di Vittorio Emanuele III, e si appresta ora a celebrare un secolo di storia amministrativa, istituzionale, culturale e sociale. Il cammino verso il 2027 prenderà forma attraverso una serie di iniziative diffuse sul territorio, pensate per coinvolgere cittadini, istituzioni, scuole, associazioni e realtà produttive.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini e i rappresentanti di Mmg, agenzia di design e comunicazione del territorio varesino che ha svolto il lavoro: Laura Magnoli, Client Services Director e partner dell’agenzia, e Andrea Giollo, Executive Strategist, che hanno illustrato il concept creativo e comunicativo del progetto.

Il logo del Centenario nasce come sintesi visiva dell’identità del territorio varesino: una grafica essenziale, contemporanea e immediatamente riconoscibile, costruita attorno a cromie che richiamano gli elementi naturali simbolo della provincia. I toni del blu evocano i laghi, le sfumature verdi richiamano le valli e il patrimonio naturalistico prealpino, mentre le tonalità più calde rimandano al patrimonio artistico e architettonico del territorio, dai siti riconosciuti patrimonio dell’Umanità Unesco come il Sacro Monte di Varese fino ai beni storico-culturali che caratterizzano la provincia, come l’Eremo di Santa Caterina del Sasso e gli altri luoghi identitari che raccontano la storia, la cultura e le radici della comunità varesina.

La scelta stilistica privilegia una comunicazione pulita, leggibile e accessibile. Anche il font utilizzato segue questa direzione: lineare, chiaro, privo di elementi decorativi superflui, per favorire immediatezza e riconoscibilità. Una scelta che interpreta la volontà dell’Ente di parlare in modo diretto ai cittadini, mantenendo solidità istituzionale ma aprendosi a una comunicazione più vicina alla quotidianità delle persone.

Proprio in questa direzione si inserisce anche il claim “Va che…”, declinato nelle varie forme ideate per accompagnare il percorso del Centenario. Un’espressione profondamente radicata nel linguaggio comune del territorio, scelta non per rompere con l’istituzionalità, ma per renderla più prossima, autentica e accogliente. Un linguaggio semplice, immediato e riconoscibile che richiama il carattere concreto della provincia varesina: una comunità che lavora, che valorizza la bellezza e le proprie radici, ma che allo stesso tempo guarda avanti con pragmatismo, efficienza e capacità di comunicare con chiarezza.

“Il Centenario rappresenta un’occasione importante per celebrare la storia della provincia di Varese e per raccontare ciò che questo Ente è oggi e ciò che vuole continuare ad essere nel futuro – ha sottolineato il presidente Magrini – Il logo e l’identità visiva che presentiamo oggi nascono proprio con questo obiettivo: rispettare le radici da cui proveniamo e, allo stesso tempo, costruire un linguaggio aperto, comprensibile e vicino ai cittadini”.

La prima iniziativa inserita nel calendario del Centenario si terrà il prossimo 2 giugno presso l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, nell’ambito delle celebrazioni della Festa della Repubblica attraverso un concerto celebrativo e alcuni momenti di riconoscimento dedicati al territorio e alla comunità.

Nel corso della presentazione di oggi è stato messo in evidenza come il percorso verso il Centenario sarà sviluppato attraverso eventi, iniziative culturali, attività di coinvolgimento delle scuole, collaborazioni con associazioni del territorio con l’obiettivo di costruire una narrazione condivisa della Provincia di Varese e del suo ruolo nel presente e nel futuro del territorio.

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