Saronnese

GERENZANO – Venerdì 15 maggio alle 21 a Palazzo Fagnani in via Fagnani 14 verrà presentato un podcast dal titolo “Simone, inchiesta sulla morte di Simone Mattarelli” presenti Matteo Mattarelli, fratello di Simone, Roberta Minotti, avvocata della famiglia, Stefano Vergine, giornalista ed autore del podcast. Coordina la serata Andrea Gianni, giornalista.

Una fuga durata tre ore. Un suicidio e un caso chiuso. Solo in pochi parlano ancora della morte di Simone Mattarelli, ventottenne brianzolo, trovato morto nel 2021 in un capannone in provincia di Varese dopo un lungo inseguimento con i carabinieri. “Se mi prendono mi ammazzano, li ho fatti troppo incazzare”, aveva detto Mattarelli in telefonata con il padre mentre scappava dalle forze dell’ordine. Poche ore dopo, il suicidio, eseguito con la sua stessa cintura. Tesi che, però, non ha mai convinto i familiari. A ripercorrere ciò che è accaduto quella notte del 3 gennaio 2021 ci ha pensato il giornalista Stefano Vergine con il suo podcast Simone.

Stefano Vergine, giornalista saronnese classe 1982, è vice caposervizio del settimanale “L’Espresso”. Ha collaborato con testate nazionali e straniere, occupandosi di economia, finanza e politica internazionale. Ha seguito da freelance la rivoluzione tunisina, da cui è nato il libro “La rabbia e la speranza” (Sperling & Kupfer 2012). Ha vinto nel 2015 e nel 2016 il premio State Street, dedicato al giornalismo economico e finanziario, e ha contribuito alla realizzazione dell’inchiesta “Panama Papers”, premiata con il Pulitzer nel 2017 e, con Giovanni Tizian ha scritto nel 2019 “il libro nero della Lega”.

L’iniziativa è organizzata dalla Cooperativa Scelag con la Pro Loco di Gerenzano.

—

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09