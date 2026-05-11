SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 10 maggio, grande attenzione per la serata dedicata alla lirica con giovani talenti internazionali, ma anche per l’attesa finale playoff del Saronno calcio e per un incidente stradale che ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Interesse anche per il riconoscimento ottenuto dal fisico Lorenzo Gavassino e per il confronto pubblico tra i candidati sindaco di Origgio.

Successo e applausi per la serata che ha trasformato Saronno in una piccola capitale della lirica, con protagonisti giovani artisti internazionali diretti dal maestro Nigro. L’evento ha richiamato molti appassionati e si è concluso con una calorosa partecipazione del pubblico.

Ieri sfida decisiva tra Solbiatese e Saronno. La partita, molto sentita dai tifosi, rappresenta uno degli appuntamenti sportivi più importanti della stagione.

Prestigioso riconoscimento per Lorenzo Gavassino, fisico originario di Saronno, premiato per il suo lavoro nel campo della ricerca. Nell’intervista video il giovane ricercatore racconta il proprio percorso professionale e le sfide affrontate nel mondo scientifico.

Incidente stradale in via Parma dove, per cause in fase di accertamento, si sono scontrate un’auto e una moto. Ad avere la peggio un motociclista di 47 anni, soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale.

A Origgio confronto pubblico tra i candidati sindaco promosso da Confcommercio insieme a ilSaronno. Sul palco temi legati al commercio locale, alla viabilità e ai servizi cittadini in vista delle prossime elezioni amministrative.