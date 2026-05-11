Lazzate

LAZZATE – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del gruppo Fratelli d’Italia Lazzate circa la loro posizione all’opposizione.

È giunto il momento di rinfrescare la memoria a qualcuno. Fratelli d’Italia all’opposizione della Lega a Lazzate non è un’anomalia. È una scelta politica precisa, assunta nel 2020 con la fondazione del Circolo (Aiello, Babetto, Imperia), con il pieno sostegno del partito: scelta poi rimarcata alle elezioni amministrative del 2023 in cui Fratelli d’Italia Lazzate, in pieno accordo con il partito, si presentò da sola per costruire un’alternativa reale a trent’anni di amministrazione leghista, senza compromessi né accordi di convenienza. Ergo: siamo all’opposizione. E lì restiamo.

Il continuo richiamo della Lega al fatto che Fratelli d’Italia sia minoranza in consiglio comunale a Lazzate, non è più realismo: è pressione politica.

Un copione già visto nel 2023, durante le elezioni amministrative, in cui la Lega aveva l’obiettivo di trascinarci in un’alleanza che avrebbe tradito le intenzioni nostre e di tanti cittadini, probabilmente per avere certezza di “blindare” nei secoli il dominio a Lazzate di Lega.

I consiglieri Aliberti e Babetto, in sintonia con i membri del circolo, portano avanti quel mandato con serietà, coraggio e determinazione. Nel 2023 abbiamo rifiutato accordi di interesse; oggi rivendichiamo quella scelta, senza ambiguità.

A questo gioco non partecipiamo. Quel mandato lo rispettiamo fino in fondo. Con coerenza. Senza scorciatoie. Senza compromessi. Sia chiaro: nessuna provocazione, nessuna pressione, nessuna etichetta cambierà la nostra posizione. Meglio un passo indietro oggi che perdere la credibilità domani.

Crediamo nell’unità nazionale, nel valore autentico del tricolore (quel tricolore che a Lazzate dall’amministrazione non viene riconosciuto) e nell’interesse concreto di Lazzate — non nelle logiche di chi usa le istituzioni come palco elettorale permanente o ufficio per l’impiego. Non inseguiamo il consenso facile.

Non cambiamo idea per convenienza. Puntiamo ai risultati. Scegliamo la coerenza. E la coerenza, alla lunga, fa la differenza.

Nel Consiglio Comunale del 30 aprile, la Lega di Lazzate ha scelto ancora una volta la strada dell’arroganza: “È vostro destino rimanere minoranza” ha dichiarato un consigliere, “Dio ce ne scampi”, ha aggiunto il primo cittadino. Parole che non ci intimidiscono. Chiariscono solo una cosa: c’è chi difende una posizione di potere da anni e chi lavora per cambiarla.

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