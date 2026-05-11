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SARONNO – Lunedì 11 maggio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi nelle ore del mattino con deboli piogge diffuse. Nel corso della giornata è atteso un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con attenuazione della nuvolosità fino ad arrivare a cieli poco nuvolosi in serata. Sono previsti circa 4 millimetri di pioggia nelle prossime ore, concentrati soprattutto nella prima parte della giornata.

Le temperature resteranno miti, con valori compresi tra una minima di 13°C e una massima di 21°C. I venti saranno inizialmente assenti al mattino, mentre dal pomeriggio soffieranno moderati da Est. Non sono presenti allerte meteo per il territorio di Saronno.

La situazione meteorologica sulla Lombardia resta influenzata da un’area di bassa pressione che porta condizioni instabili soprattutto nelle ore mattutine. Sulle pianure occidentali, compresa l’area del Saronnese, il tempo sarà ancora nuvoloso con deboli piovaschi, ma con schiarite in estensione dalla sera. Piogge e rovesci più insistenti interesseranno invece le zone prealpine e alpine, dove non si escludono locali temporali, in attenuazione entro fine giornata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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