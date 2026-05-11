Cronaca

SARONNO – Pesanti disagi questo pomeriggio sulla linea ferroviaria tra Milano e Saronno di Trenord a causa di un investimento mortale avvenuto nella stazione di Bollate Nord. Il fatto è accaduto alle 16.35, il giovane è stato investito dal treno partito da Como Lago alle 15.46 ed atteso a Milano Cadorna alle 16.48.

La vittima è un ragazzo di 23 anni, morto sul colpo dopo essere stato travolto da un convoglio. L’incidente si è verificato lungo i binari in direzione Garbagnate, provocando il blocco della circolazione ferroviaria sulle linee S1 e S3 proprio nell’orario di punta del rientro dei pendolari.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rho, un’ambulanza, l’automedica e le pattuglie dei carabinieri. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le ripercussioni sul traffico ferroviario sono state immediate. Trenord ha segnalato ritardi fino a 30 minuti a causa della presenza dei soccorritori e delle forze dell’ordine sui binari. Situazione particolarmente difficile anche alla stazione Cadorna di Milano, dove centinaia di pendolari si sono ritrovati in attesa di poter salire sui treni diretti verso il Saronnese e il Nord Milano.

(foto archivio)

12052026