Città

SARONNO – Una mattinata di preghiera, tradizione e convivialità al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli per la celebrazione di mercoledì 13 maggio dedicata alla Madonna di Fatima. Il programma prenderà il via alle 8.45 con l’esposizione della statua di Nostra Signora di Fatima e il canto delle Litanie.

Alle 9 sarà celebrata la santa messa solenne in onore della Beata Vergine Maria nel santuario di viale Santuario. Al termine della funzione religiosa è prevista una colazione nel Chiostro.

Per l’occasione al bar del santuario sarà possibile acquistare il “Marmot”, dolce rustico tipico della tradizione saronnese. Si tratta di una ricetta storica locale, considerata una sorta di “antenato” del panettone, preparato in passato in una versione più semplice e povera. Negli ultimi anni il dolce è stato riscoperto grazie all’impegno di realtà cittadine e di alcuni storici panettieri saronnesi, tornando protagonista durante feste ed eventi della città.

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