Cronaca

SARONNO – Controlli antidroga con unità cinofile nei pressi della stazione ferroviaria di Saronno: due minorenni sono stati denunciati per spaccio dopo essere stati trovati in possesso di hashish.

L’operazione è stata effettuata venerdì pomeriggio dalla polizia locale insieme alle unità cinofile “Apollo”, “Flab” e “Pedale Saronnese” nella zona di via Ferrari e nell’area retrostante la stazione di piazza Cadorna. Durante i controlli i due sedicenni sono stati trovati con circa venti grammi di hashish. Per entrambi è quindi scattata la segnalazione.

Secondo quanto riferito dalla polizia locale, analoghi pattugliamenti proseguiranno nelle prossime settimane sia in centro città sia nelle vicinanze degli scali ferroviari. Sono stati previsti anche controlli dall’alto con i droni, nelle aree verdi cittadine e nella zona periferica di Cascina Colombara, dove in passato sono già state segnalate problematiche legate alla sicurezza urbana.

(foto: controlli della polizia locale con unità cinofila in zona stazione ferroviaria centrale di Saronno)

11052026