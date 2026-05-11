Città

SARONNO – Una mattinata dedicata all’informazione, alla prevenzione e al confronto tra specialisti e cittadini quella andata in scena sabato 9 maggio alla Sala Bovindo di Villa Gianetti con il convegno “Malattie reumatologiche – Medici e cittadini a confronto”.

L’iniziativa, gratuita e aperta al pubblico, ha visto la partecipazione di professionisti sanitari, medici di medicina generale, rappresentanti istituzionali e cittadini interessati ad approfondire temi legati alle patologie reumatologiche, ai percorsi di cura e ai diritti dei pazienti.

La mattinata si è aperta con l’accoglienza dei partecipanti e i saluti introduttivi di Maria Grazia Pisu, presidente dell’associazione Alomar, e di Alba Sciascia, direttore della struttura complessa Medicina del presidio ospedaliero di Saronno di Asst Valle Olona. A seguire il saluto delle istituzioni con la sindaca Ilaria Maria Pagani, John Tremamondo, direttore socio sanitario di Asst Valle Olona, e Roberta Tagliasacchi, direttore del presidio ospedaliero di Saronno.

Ampio spazio è stato dedicato agli approfondimenti specialistici. Tra i temi affrontati artrosi e artrite, osteoporosi, riabilitazione e gestione del dolore, oltre alle malattie rare come sclerodermia, arterite gigantocellulare e crioglobulinemia. Non è mancato un focus sugli aspetti medico-legali e sulle procedure per il riconoscimento dell’invalidità civile.

La mattinata si è conclusa con la tavola rotonda “Vicino ai pazienti”, momento di confronto tra specialisti, medici di medicina generale e rappresentanti dell’associazione Alomar.

Nel bilancio finale gli organizzatori hanno parlato di “una mattinata preziosa per la comunità”, sottolineando il valore del dialogo tra cittadini e professionisti sanitari.

Un ringraziamento è stato rivolto all’Amministrazione comunale di Saronno per il supporto istituzionale, ai professionisti sanitari di Asst Valle Olona e ai medici di medicina generale “per l’alto profilo degli interventi”, oltre all’associazione Alomar per la collaborazione organizzativa.

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