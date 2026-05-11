Saronno, passeggino si ribalta in una buca via Leopardi: ferita la mamma che lancia un appello. “Serve sicurezza”
11 Maggio 2026
SARONNO – Un appello per la sicurezza di marciapiedi e manto stradale di via Leopardi dopo il ribaltamento di un passeggino con una bambina di 2 anni all’interno e l’infortunio della madre.
A raccontare l’accaduto è una mamma saronnese che sabato9 maggio stava camminando verso il centro cittadino: “Mentre stavo camminando verso il centro con il passeggino e la mia bambina di 2 anni- spiega una mamma – a causa del dissesto del manto stradale le ruote del passeggino si sono incastrate improvvisamente, provocando il ribaltamento in avanti del passeggino con la bambina all’interno”.
La piccola è rimasta illesa: “Fortunatamente mia figlia non ha riportato conseguenze, mentre io ho subito una contusione alla gamba, attualmente gonfia e con evidenti lividi” spiega la mamma che ha comunque deciso di rendere pubblico l’accaduto.
La segnalazione riporta l’attenzione sulle condizioni di marciapiedi e carreggiata nell’arteria che porta al cuore della Ztl con un passaggio elevatissimo di pedoni e di auto. Un tema che in passato era già stato sollevato anche da altri cittadini con richieste di manutenzione e messa in sicurezza.
La mamma conclude con un appello affinché si intervenga rapidamente per evitare altri episodi simili: “Segnalo quindi la situazione affinché venga verificata e messa in sicurezza la strada, per evitare che possano verificarsi altri incidenti, soprattutto a danno di bambini, anziani o persone con difficoltà di movimento”.
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