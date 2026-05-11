Città

SARONNO – Un appello per la sicurezza di marciapiedi e manto stradale di via Leopardi dopo il ribaltamento di un passeggino con una bambina di 2 anni all’interno e l’infortunio della madre.

A raccontare l’accaduto è una mamma saronnese che sabato9 maggio stava camminando verso il centro cittadino: “Mentre stavo camminando verso il centro con il passeggino e la mia bambina di 2 anni- spiega una mamma – a causa del dissesto del manto stradale le ruote del passeggino si sono incastrate improvvisamente, provocando il ribaltamento in avanti del passeggino con la bambina all’interno”.

La piccola è rimasta illesa: “Fortunatamente mia figlia non ha riportato conseguenze, mentre io ho subito una contusione alla gamba, attualmente gonfia e con evidenti lividi” spiega la mamma che ha comunque deciso di rendere pubblico l’accaduto.

La segnalazione riporta l’attenzione sulle condizioni di marciapiedi e carreggiata nell’arteria che porta al cuore della Ztl con un passaggio elevatissimo di pedoni e di auto. Un tema che in passato era già stato sollevato anche da altri cittadini con richieste di manutenzione e messa in sicurezza.

La mamma conclude con un appello affinché si intervenga rapidamente per evitare altri episodi simili: “Segnalo quindi la situazione affinché venga verificata e messa in sicurezza la strada, per evitare che possano verificarsi altri incidenti, soprattutto a danno di bambini, anziani o persone con difficoltà di movimento”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09