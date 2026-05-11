Cronaca

SARONNO – Proseguono i pesanti disagi sulla direttrice ferroviaria tra Milano e Saronno dopo il tragico investimento mortale avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 11 maggio tra le stazioni di Milano Bovisa e Saronno.

Secondo gli ultimi aggiornamenti diffusi da Trenord, la circolazione è ancora fortemente rallentata con ritardi fino a 60 minuti e possibili modifiche al servizio ferroviario. L’incidente ha coinvolto il treno 2156 partito da Como Lago alle 15.46 e diretto a Milano Cadorna, dove sarebbe dovuto arrivare alle 16.48.

Restano sospesi fino a nuova comunicazione i collegamenti della linea S3 Milano Cadorna-Saronno e i treni della relazione Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto T2. Inoltre nessun convoglio effettua la fermata di Bollate Centro.

Pesanti le ripercussioni soprattutto per i pendolari in transito da Cadorna e lungo tutta la linea verso il Saronnese, con banchine affollate.

La circolazione era stata interrotta dopo l’investimento di un uomo di 23 anni avvenuto nella zona ferroviaria di Bollate Nord. Sul posto sono intervenuti soccorsi, polizia ferroviaria, vigili del fuoco e forze dell’ordine per i rilievi e gli accertamenti necessari.

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