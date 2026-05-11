Città

SARONNO – Ancora un prestigioso traguardo per l’istituto comprensivo “Aldo Moro” di Saronno. Ben 27 alunni della scuola secondaria di primo grado hanno recentemente sostenuto gli esami per la certificazione internazionale Trinity College London, portando a casa risultati che vanno ben oltre la semplice promozione.

La sessione d’esame si è conclusa con un bilancio estremamente positivo: la quasi totalità dei candidati ha superato la prova con il massimo della valutazione, dimostrando non solo una solida competenza linguistica, ma anche una spiccata capacità di gestire il confronto con esaminatori di madrelingua.

I risultati ottenuti testimoniano l’efficacia dei corsi di potenziamento pomeridiani, progettati non come semplici lezioni frontali, ma come veri e propri laboratori di crescita.

Il successo del progetto risiede in una formula collaudata che unisce l’aspetto didattico a quello relazionale. Sotto la guida esperta delle docenti Martina Poletti Martina e Giuseppina Pedace, i corsi sono stati strutturati anche per favorire la socializzazione e la condivisione. Inoltre, raggiungere obiettivi internazionali in giovane età rafforza la sicurezza dei ragazzi nelle proprie capacità.

“L’obiettivo non era solo il conseguimento del certificato,” spiegano le docenti “ma permettere ai ragazzi di vivere la lingua inglese come uno strumento vivo di comunicazione e un’occasione per stare insieme in modo costruttivo.”

La scuola “Aldo Moro” si conferma così un punto di riferimento per l’offerta formativa del territorio saronnese, fornendo ai propri studenti gli strumenti necessari per affrontare con successo le sfide della scuola superiore e della cittadinanza globale.

Ai 27 giovani “diplomati” Trinity vanno i complimenti della dirigenza scolastica e dell’intera comunità per aver dato lustro all’istituto con il loro impegno e la loro determinazione.

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