Cronaca

SARONNO – Un episodio sospetto di spaccio in pieno centro, vicino all’uscita degli studenti, ha portato all’intervento della polizia locale nei giorni scorsi nei pressi di piazza Libertà a Saronno.

Il fatto è avvenuto giovedì attorno alle 14. Un residente che stava passando nella zona ha notato movimenti sospetti vicino ad alcuni studenti in uscita dalla primaria “Ignoto Militi” di via Antici, struttura che ospita anche la sede distaccata del liceo classico Legnani. Secondo quanto ricostruito, il cittadino avrebbe intuito che fosse in corso una cessione di droga e ha immediatamente allertato la polizia locale. I due giovani coinvolti, accortisi di essere osservati, si sono però allontanati rapidamente riuscendo a far perdere le proprie tracce prima dell’arrivo della pattuglia.

L’episodio si inserisce nell’ambito dei controlli rafforzati avviati in città contro lo spaccio e il degrado urbano, con particolare attenzione alle zone centrali e ai luoghi frequentati da giovani e studenti.

(foto: precedenti controlli in zona)

11052026