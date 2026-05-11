Cronaca

SARONNO – Le ha messo una mano attorno al collo e con un gesto rapido le ha strappato la collana prima di tentare la fuga tra i passanti. Mattinata movimentata stamattina, lunedì 11 maggio, intorno alle 11,30 alle porte della zona a traffico limitato per uno scippo ai danni di una pensionata che si trovava in compagnia di alcune conoscente.

Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe stata avvicinata da uno straniero che improvvisamente le avrebbe afferrato il collo riuscendo a strappare la collana che indossava. Subito dopo il malvivente si è dato alla fuga a piedi.

Determinante la reazione di Cristian Volpe, un giovane presente al momento dell’accaduto, che si è lanciato all’inseguimento riuscendo anche a bloccare il fuggitivo per alcuni istanti in via Cavour. Durante la colluttazione lo straniero ha gettato a terra la collana ma è poi riuscito a divincolarsi e a scappare facendo perdere le proprie tracce.

A raccontare quanto accaduto è Antonio Volpe, ancora scosso per l’episodio: “Sono rimasto basito non solo per il gesto e per l’accaduto ma anche per il fatto che nessuno sia intervenuto. Può darsi che non tutti abbiano la possibilità di correre dietro al ladro come ha fatto mio figlio, ma nessuno ha chiamato le forze dell’ordine o si è speso per aiutare la vittima”.

La pensionata, molto provata per quanto successo, è in buone condizioni e non ha avuto bisogno di cure mediche. Sull’episodio saranno avviati accertamenti per cercare di identificare il responsabile.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09