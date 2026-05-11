Città

SARONNO – Dalle vibes “Detroit” del sottopasso ferroviario delle scuole alla vista “da umarell” sul cantiere di via Portici, passando per il municipio, le chiese “chiuse” e il lungo Lura. È la fotografia ironica, curiosa e molto social di Saronno realizzata da Valerio Fazio, creatore del format “Svaresando”, approdato in città con una puntata pubblicata tre giorni fa su TikTok e Instagram e già vista da quasi 2 mila utenti.

Fazio è diventato noto sui social per i suoi video dedicati ai paesi e alle città della provincia di Varese. Sul profilo “Svaresando” racconta territori, luoghi simbolo, curiosità urbanistiche e dettagli spesso ignorati dai residenti stessi, con uno stile ironico, veloce e ricco di riferimenti pop e architettonici. I contenuti, pubblicati su TikTok e Instagram, alternano battute, osservazioni sul decoro urbano e simpatiche “stoccate” su criticità e contraddizioni delle città visitate.

Nella tappa saronnese il tour parte dal municipio “Non me lo meritavo anche se è vero che siamo in quella parte della provincia che strizza l’occhio alla Brianza” e attraversa alcuni dei luoghi più riconoscibili della città: le chiese (Prepositurale, San Francesco e Santuario), il liceo scientifico Gb Grasssi, il lungo Lura e la stazione ferroviaria. Non mancano le osservazioni ironiche, come quella sulla possibile situazione della zona stazione “alle 23” o il paragone tra il sottopasso delle scuole e atmosfere da periferia americana anni Ottanta.

Tra i passaggi quello nel cantiere di via Portici, osservato con spirito da “umarell” e il contrasto evidenziato tra il verde curato delle aiuole e gli edifici abbandonati del comparto tra Palazzo Visconti e Casa del Fante. Come da tradizione del format, anche a Saronno Fazio ha realizzato uno sticker dedicato alla città, altro elemento ormai diventato un segno distintivo delle sue visite. Citazione e ironia per la torretta di via Varese.

Non sono mancate le reazioni social tra cui quella dell’assessora alla Promozione della città Lucy Sasso che ha invitato Fazio a tornare a Saronno “a cantieri finiti” e “per fare un tour a tema Disaronno sour”. Invito rilanciato anche da Ambrogio Mantegazza, membro del consiglio di amministrazione del Teatro Giuditta Pasta.

Nei commenti sono Saronno Gothic, che ha aggiunto alcune considerazioni sul “brutalismo” architettonico del liceo scientifico cittadino e l’associazione Cantastorie che ha apprezzato il tour ricordando il proprio impegno per mostrare le chiese di Saronno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09