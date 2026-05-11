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TRADATE – Una serata per esplorare la Tradate del passato attraverso le pagine del nuovo romanzo della scrittricee Giulietta Bandiera. Giovedì 14 maggio alle 20.30, alla biblioteca Frera, la giornalista e scrittrice Giulietta Bandiera presenterà il suo nuovo romanzo “Giorni alla Cappuccina”, iniziativa promossa sotto l’egida dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Tradate.

Il libro è ambientato a Tradate tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Novanta e racconta atmosfere, vicende e cambiamenti di un periodo che ha segnato profondamente il territorio e la vita quotidiana della comunità.

“Una tenuta di campagna immersa nel verde – così si legge nella sinossi del libro – delle colline lombarde sorge sui resti di un antico monastero, ammaliando chiunque vi giunga col suo fascino misterioso. Si dice nasconda un tesoro, ma anche una maledizione, poiché – come una donna libera – la Cappuccina si lascia amare, ma mai possedere. Fra la fine degli anni Settanta e l’inizio dei Novanta, nello spazio fra due lutti familiari, la narratrice vive la propria giovinezza in quell’eremo verde, confrontandosi con la solitudine, il trauma della perdita dell’amato fratello e poi del padre, guardiano della tenuta, e la fatica del rapporto con una madre esigente, indurita dal dolore e incapace di comunicare amore. Sarà la natura a farle da rifugio e da entità femminile e a guidarla senza parole, nutrendola come un grembo e forgiandola come un crogiolo, affinché divenga ciò che è destinata a diventare. La metamorfosi sarà lenta e richiederà, oltre alla separazione dal “giardino delle origini”, tutto il tempo e le prove necessarie per comprende che l’amore che rivendicava era già in lei fin dal principio e che proprio le sfide più dure della vita l’avrebbero sottrarla per sempre a un destino ordinario, inducendola a superare il proprio limite, rinascere dalle proprie ceneri e dar voce e coscienza al suo “paradiso perduto”, che solo attraverso il racconto le sarà possibile ritrovare.”

“Giorni alla Cappuccina” rappresenta il ventiduesimo libro pubblicato da Giulietta Bandiera, professionista del giornalismo da oltre trent’anni. L’autrice ha iniziato la propria carriera nei primi anni Ottanta nella redazione gallaratese de La Prealpina di Varese, per poi lavorare a lungo come autrice per la Rai di Milano.

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