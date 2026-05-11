Saronnese

UBOLDO – Giovedì 14 maggio alle 21, alla Casa dei Talenti Radrizzani di Uboldo, Officine Musicali propone Turandot 100 – Voci e documenti intorno alla prima del 1926, una serata dedicata alla nascita dell’opera di Giacomo Puccini a cent’anni dal debutto alla Scala.

L’incontro unisce racconti, documenti e musica, con uno sguardo anche al legame tra Turandot e il territorio della provincia di Varese. A dialogare con l’autore Dario Monticelli saranno Giosuè Ceriani e Marco Tresca, mentre la parte musicale sarà affidata a Luca Panetti alla fisarmonica.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Acli Uboldo Aps, con il contributo e il patrocinio del Comune di Uboldo. Ingresso libero.

(foto archivio)

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