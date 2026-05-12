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SARONNO – In un’epoca segnata da una competizione sempre più serrata, che molti non esitano a definire come un vero e proprio stato di guerra permanente, la cultura torna a Saronno per offrire una chiave di lettura critica della realtà. L’appuntamento è fissato per la serata di giovedì 14 maggio, quando il salone A. Monti della cooperativa Casa del Partigiano, in via Maestri del Lavoro 2, diventerà il palcoscenico per un’importante riflessione collettiva. A partire dalle 21, l’attenzione si concentrerà sulla presentazione dell’ultimo numero di “Zona Franca“, la nota rivista di letteratura sociale che da sempre si pone l’obiettivo di indagare le pieghe della nostra contemporaneità.

Il tema portante dell’incontro, intitolato significativamente “IO e NOI“, mette a nudo la tensione tra l’individualismo spinto e la necessità di una dimensione collettiva. Secondo gli organizzatori, la guerra non è solo un atto bellico esterno, ma rappresenta il livello estremo della competizione nel nostro sistema economico e sociale. Questa condizione finisce inevitabilmente per influenzare e piegare persino il linguaggio, trasformandolo in uno strumento funzionale al potere e alle sue necessità. Di questo delicato rapporto tra parole e realtà parlerà Giuseppe Ciarallo, direttore responsabile della testata, che guiderà il pubblico attraverso i temi trattati nel primo numero della rivista.

L’iniziativa nasce da una collaborazione corale tra diverse realtà associative e politiche del territorio, vedendo unite nell’organizzazione Attac Italia, la cooperativa Casa del Partigiano, l’Anpi e Rifondazione Comunista. La serata si propone non solo come un momento di ascolto, ma come un’occasione di confronto per tutta la cittadinanza saronnese, invitata a partecipare per riscoprire il valore dei linguaggi come strumenti di resistenza e di comprensione del mondo.

(foto d’archivio)

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