Calcio Eccellenza, Mauri prima conferma per l’Ardor Lazzate
12 Maggio 2026
LAZZATE – Dopo la tranquilla salvezza ottenuta grazie ai tanti risultati positivi del girone di ritorno, e la riconferma dell’allenatore Mavillo Gheller, l’Ardor Lazzate (Eccellenza) inizia a pensare alla rosa per la prossima stagione. Primo nome quello di Alessandro Mauri: la società ha fatto sapere in queste ore che continuirà a vestire la casacca gialloblù.
Difensore classe 2004, nell’ultima annata Mauri – proveniente dal Vigevano – ha realizzato anche due gol. In carriera ha giocato anche coi brianzoli del Leon.
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(foto: il giovane difensore Alessandro Mauri è stato già confermato all’Ardor Lazzate anche per la prossima stagioen agonistica)
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