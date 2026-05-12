CISLAGO – Un’auto è finita contro un palo lungo la strada provinciale 21 nel pomeriggio di martedì 12 maggio. Nell’impatto il conducente, un uomo di 60 anni residente a Olgiate Olona, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16,25 nel tratto della provinciale che collega Cislago verso Gorla. Secondo le prime informazioni, l’uomo stava viaggiando in direzione Gorla quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della vettura terminando la corsa contro un palo a bordo strada. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di un possibile malore improvviso.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi un’ambulanza della Croce rossa di Saronno e un’autoinfermieristica. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Saronno per i rilievi e la gestione della viabilità.

Il sessantenne è stato soccorso sul posto e successivamente trasferito all’ospedale di Legnano. Le sue condizioni non risultano gravi.

(foto archivio)

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