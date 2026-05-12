SARONNO – Una città che si conferma palcoscenico internazionale della lirica e della cultura. Si è chiusa con entusiasmo e tanti apprezzamenti la quinta edizione del Concorso lirico internazionale dedicato a Giuditta Pasta, ospitato al Teatro Giuditta Pasta e capace di richiamare artisti da tutto il mondo.

Dopo la finale sono arrivati anche i commenti che hanno sottolineato il valore culturale e simbolico dell’iniziativa per la città.

Tra i primi interventi quello dell’assessore Matteo Fabris che ha pubblicato un lungo messaggio di apprezzamento per la manifestazione: “Città di Saronno, con il meraviglioso Teatro Giuditta Pasta, è stata il palcoscenico di un evento di grande prestigio: il Concorso Lirico Internazionale G. Pasta. Il concorso ha visto partecipare artisti da tutto il mondo e, affidandomi al giudizio degli esperti, di elevato profilo. Un evento di questo genere non può che renderci orgogliosi e proietta l’immagine di Saronno come città di cultura in un contesto internazionale. Persino la Camera di Commercio Giapponese in Italia ha partecipato. Il concorso ha raggiunto la sua quinta edizione. Pertanto un ringraziamento va a chi anni fa ha avuto la visione di un evento che sta crescendo sempre più e a chi oggi, da dentro e fuori le istituzioni, ne ha ricevuto l’eredità curandone lo sviluppo. Questo evento mi ha fatto comprendere pienamente tutto l’amore che la collega Maria Cornelia Proserpio mi racconta verso questo specifico angolo di cultura. Ed uscendo mi sono detto che non vedo l’ora della sesta edizione. Città di Saronno è questa: uno spazio aperto per eventi culturali di vario genere che convivono con eventi di intrattenimento. Perché quello che dovrebbe fare una città è tentare di dare risposte alle varie anime che la compongono. Grazie a tutti”.

A commentare la conclusione della manifestazione anche Ambrogio Mantegazza, membro del consiglio d’amministrazione del Teatro Giuditta Pasta: “La quinta edizione del Concorso lirico internazionale dedicato a Giuditta Pasta volge al termine. È stato davvero emozionante prendervi parte come membro del consiglio d’amministrazione del Teatro Giuditta Pasta. Ancora più toccanti le parole della vincitrice, Forooz Razavi, che ha ricordato come nel suo Paese d’origine, l’Iran, alle donne spesso non sia concesso far sentire la propria voce. A Saronno, invece, quella voce è risuonata forte e chiara sul palco del nostro teatro”.

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