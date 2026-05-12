Groane

SOLARO – “I 700 lavoratori di Electrolux Solaro oggi non lavorano: sciopero immediato contro il piano di dismissioni e trasferimenti di produzioni dall’Italia annunciato ieri a Mestre dall’amministratore delegato alle organizzazioni sindacali”.

Inizia così la nota Fiom in merito allo sciopero con assemblea di oggi a Solaro.

“Si tratta di un piano di trasferimenti di prodotti dall’Italia all’estero, di dismissioni e disimpegno che coinvolgerà tutti gli stabilimenti. Non c’è stato presentato alcun piano industriale e nessun investimento in grado di garantire un futuro” rimarca Andrea Torti della segreteria della Fiom Cgil Milano, che continua:

“E’ un piano inaccettabile di cui fanno le spese i lavoratori con circa 1700 esuberi pari a quasi il 40% della popolazione aziendale nazionale. Abbiamo risposto immediatamente con sciopero e presidio stamattina e poi di nuovo oggi pomeriggio dalle 16.30 alle 18 con un’altra assemblea ai cancelli dell’azienda. Domani altre 8 ore di sciopero fermeranno lo stabilimento di Solaro.”

“E’ uno scempio industriale a cui tutte le istituzioni hanno il dovere di rispondere con azioni immediate. La presenza della Sindaca e dell’amministrazione comunale stamattina ai cancelli dell’azienda è importante ma chiediamo anche l’intervento del presidente della Regione Lombardia e del Governo nazionale. Dal 2014 lavoratori e lavoratrici di Solaro hanno già fatto moltissimi sacrifici difendendo la produzione di lavastoviglie sul territorio, ottenendo importanti investimenti supportati anche da finanziamenti pubblici. Non è accettabile che Electrolux come altre multinazionali acquistino le nostre fabbriche per poi spremerle senza alcuna responsabilità sociale. Gli scioperi di oggi in tutti gli stabilimenti del gruppo hanno conquistato il tavolo ministeriale che è stato convocato dal Governo per lunedì 25 maggio.

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