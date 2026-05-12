Saronnese

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Centrodestra Gerenzano relativo al bilancio consuntivo 2025 della farmacia comunale discussa durante il consiglio comunale.

Quando arrivano in consiglio comunale i bilanci della farmacia comunale, dobbiamo purtroppo ripeterci, sempre con molto rammarico, ricordando le motivazioni per cui oggi la Farmacia ha un bilancio pessimo, che segue quello degli ultimi anni. Saremo noiosi, ma purtroppo il nostro compito è anche quello di ricordarvi che questi numeri che discutiamo stasera, sono figli anche di scelte politiche errate portate avanti diversi anni fa e che ne stiamo pagando ancora le conseguenze.

Decisioni che hanno praticamente distrutto un vero e proprio gioiellino, che negli anni passati ha avuto picchi di fatturato il doppio rispetto ad oggi e un utile fino a 10 volte quello del 2025. Quello avvenuto in questi ultimi anni non può essere derubricata come semplice flessione fisiologica dovuta alle nuove farmacie sorte nei paraggi, ma in questi anni è avvenuto un vero e proprio tracollo.

Tant’è che i numeri del bilancio consuntivo 2025 sono impietosi e dicono che:

il fatturato è aumentato del 2,2% rispetto all’anno precedente e di conseguenza anche gli acquisti, dovuto anche ad un aumento dei prezzi dei farmaci e che apparentemente sembrerebbe una piccola boccata d’aria per la nostra farmacia, anche se, dalla relazione del presidente, emerge come nel primo trimestre 2026 si è registrato un calo del fatturato rispetto al 2025, come quel paziente in coma che ogni tanto da un segnale di vita, ma che poi ritorna in uno stato di incoscienza profonda.

L’utile molto risicato (euro 10.388) è rimasto praticamente invariato rispetto al 2024, nonostante le spese per il sociale e i servizi al cittadino, ormai inesistenti, sono passate da euro 4.607 del 2024, ad euro 1.968 del 2025 e i costi del personale sono diminuiti di circa 20.000 euro dopo aver diminuito il personale da 5 a 4 elementi. Se non ci fosse stato questo taglio di numero di dipendenti, si veniva in consiglio con una perdita di esercizio.

Inoltre dalla relazione del presidente, sembra che il magazzino sia diventato il problema, per mancanza di rotazione e per come incide sul fatturato. Strano visto che uno dei cardini che giustificava il trasferimento della sede da via Duca degli Abruzzi a dov’è ora, era proprio la mancanza del magazzino. Ora c’è, ma è diventato un problema.

Ma il peccato originale di tutto ciò, lo ripeteremo fino alla noia, è stato lo spostamento della sede della farmacia, perché se si fosse ragionato con raziocinio, basandosi sui numeri degli ultimi bilanci in cui la farmacia comunale era ubicata in centro paese, in via Duca degli Abruzzi e non sull’ideologia o l’antipatia politica nei confronti di quelli che c’erano prima, la Farmacia comunale oggi, sarebbe ancora ubicata in centro e sicuramente non avrebbe i numeri del bilancio 2019, ma sicuramente non avrebbe nemmeno i dati negativi di oggi e di questo bilancio 2025 che è assolutamente deleterio, per i cittadini e per l’amministrazione comunale che da questo bilancio, per i servizi sociali vanno solo circa 5.000 euro, praticamente una inezia.

Difficile, anche per i più ottimisti pensare di uscire dal pantano in cui vi siete infilati, visto che i rimedi miracolosi paventati negli scorsi anni tardano ad arrivare. La Rete tra diverse farmacie comunali di altri paesi che sembrava essere la risoluzione definitiva ai problemi cronici della nostra farmacia, va a rilento ed è ancora inconsistente, nonostante il contratto sia stato firmato nel 2024.

Tutto è ancora molto fumoso, non si conoscono i dati, le spese, i costi, la tipologia dei servizi e sembra più che altro che si brancoli nel buio, dove sembra che lo scarica barile delle colpe e delle responsabilità, ormai imperversa a tutti i livelli.

(foto archivio)

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