Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 11 maggio, grande attenzione per il drammatico investimento ferroviario che ha mandato in tilt la circolazione tra Saronno e Milano. Molto letti anche il racconto dello scippo ai danni di un’anziana con il ladro inseguito da un giovane, il cordoglio per la scomparsa di uno storico agente della polizia locale e le proteste per sicurezza stradale e lavoro.

Un ragazzo è stato travolto da un treno causando pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario tra Saronno e Milano, con ritardi e cancellazioni che hanno interessato numerosi pendolari per diverse ore.

Grande paura per una pensionata vittima di uno scippo in strada: il malvivente le ha strappato la collana ma un giovane presente in zona si è lanciato all’inseguimento del ladro nel tentativo di fermarlo.

Cordoglio in città per la scomparsa di Lorenzo Radaelli, volto storico della polizia locale, ricordato da colleghi e cittadini per il lungo servizio svolto sul territorio.

Una mamma è rimasta ferita dopo che il passeggino si è ribaltato in una buca in via Leopardi. L’episodio ha riacceso le polemiche sulle condizioni delle strade e sulla necessità di maggior sicurezza per pedoni e famiglie.

Preoccupazione anche sul fronte occupazionale dopo l’annuncio di 1.700 esuberi da parte di Electrolux. Coinvolto anche lo stabilimento di Solaro, con i sindacati che hanno proclamato uno sciopero a partire da oggi.

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