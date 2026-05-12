I più letti di ieri: tragedia sui binari, scippo sventato e addio allo storico vigile
12 Maggio 2026
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 11 maggio, grande attenzione per il drammatico investimento ferroviario che ha mandato in tilt la circolazione tra Saronno e Milano. Molto letti anche il racconto dello scippo ai danni di un’anziana con il ladro inseguito da un giovane, il cordoglio per la scomparsa di uno storico agente della polizia locale e le proteste per sicurezza stradale e lavoro.
Un ragazzo è stato travolto da un treno causando pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario tra Saronno e Milano, con ritardi e cancellazioni che hanno interessato numerosi pendolari per diverse ore.
Ragazzo travolto dal treno, traffico ferroviario in tilt tra Saronno e Milano
Grande paura per una pensionata vittima di uno scippo in strada: il malvivente le ha strappato la collana ma un giovane presente in zona si è lanciato all’inseguimento del ladro nel tentativo di fermarlo.
Saronno, strappa la collana ad una pensionata ma un giovane rincorre il ladro e…
Cordoglio in città per la scomparsa di Lorenzo Radaelli, volto storico della polizia locale, ricordato da colleghi e cittadini per il lungo servizio svolto sul territorio.
Addio a Lorenzo Radaelli, storico agente della polizia locale di Saronno
Una mamma è rimasta ferita dopo che il passeggino si è ribaltato in una buca in via Leopardi. L’episodio ha riacceso le polemiche sulle condizioni delle strade e sulla necessità di maggior sicurezza per pedoni e famiglie.
Saronno, passeggino si ribalta in una buca via Leopardi: ferita la mamma che lancia un appello. “Serve sicurezza”
Preoccupazione anche sul fronte occupazionale dopo l’annuncio di 1.700 esuberi da parte di Electrolux. Coinvolto anche lo stabilimento di Solaro, con i sindacati che hanno proclamato uno sciopero a partire da oggi.
Electrolux annuncia 1.700 esuberi: coinvolto anche lo stabilimento di Solaro. Da domani sciopero
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