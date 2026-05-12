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SARONNO – Martedì 12 maggio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata. Non sono previste precipitazioni nelle prossime ore e il sole accompagnerà stabilmente il territorio saronnese. Le temperature resteranno gradevoli, con valori compresi tra gli 11°C della minima e i 21°C della massima.

L’elemento più rilevante della giornata sarà il vento: al mattino i venti saranno deboli o assenti, mentre dal pomeriggio è previsto un rinforzo deciso delle correnti da Nord, con raffiche anche forti. Per questo motivo è stata segnalata un’allerta meteo legata al vento. Le condizioni resteranno comunque asciutte e con buona visibilità, favorendo gli spostamenti e le attività all’aperto.

Nel resto della Lombardia il promontorio di alta pressione garantirà condizioni generalmente stabili e soleggiate. Secondo le previsioni di 3B meteo, cieli sereni o poco nuvolosi interesseranno gran parte della pianura e delle aree pedemontane, mentre qualche annuvolamento in più sarà presente al mattino sui settori prealpini occidentali e sulle Orobie, con locali deboli piogge in rapido esaurimento dal pomeriggio.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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